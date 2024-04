Tour of the Alps 2024, quarta tappa Laives-Borgo Valsugana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Prosegue il Tour of the Alps 2024 con la quarta tappa. I corridori saranno impegnati nei 141.3 km da Laives a Borgo Valsugana. E’ la frazione più dura della corsa con circa 4000 metri di dislivello, in particolare la sequenza con il Passo del Compet, il Passo del Vetriolo e Colle San Marco. Juan Pedro Lopez sarà chiamato a difendere la maglia verde, che ha conquistato vincendo la tappa di ieri (Schwaz-Schwaz). L’orario di partenza è fissato per le 11.10 con arrivo in programma per le 15/15.30. RaiSport e Eurosport 1 hanno la diretta tv in chiaro, dalle 13.35 all’arrivo. Alla stessa ora, si potrà seguire la quarta tappa in streaming su Eurosport.it e Discovery Plus.