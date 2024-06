Martedì 2 luglio il Tour de France 2024 propone la quarta tappa, molto attesa con i suoi 139,6 km da Pinerolo a Valloire. La Grande Boucle lascia definitivamente l’Italia e lo fa con una frazione che si preannuncia spettacolare, con i GPM di Sestriere, Monginevro e soprattutto del mitico Galibier che porterà il gruppo già a oltre 2600 metri di quota alla quarta giornata. L’arrivo in picchiata su Valloire potrebbe sconvolgere in maniera pesante la classifica generale. Ecco tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

Tour de France 2024, quarta tappa Pinerolo-Valloire: data, orari, diretta tv e streaming

I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:15, dopo aver affrontato la fase di trasferimento, con l’arrivo a Valloire che è stato programmato tra le 17:00 e le 17:40 in base alle previsioni degli organizzatori sulla velocità media tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la quarta tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:00, con la televisione di Stato che al termine della corsa proporrà Tour Replay per commenti, analisi e interviste. Su RaiSport poi spazio in serata a Tour di Sera e Tour di Notte, rispettivamente in palinsesto alle 20:00 e alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta tv sarà integrale fin dalla partenza grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma Discovery+, che amplierà le offerte della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it invece vi racconterà il Tour de France 2024 in tempo reale giorno dopo giorno, con aggiornamenti in diretta, classifiche, interviste e molto altro ancora.