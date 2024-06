Domenica 7 luglio la prima settimana del Tour de France 2024 si chiude con la nona tappa, lunga 199 chilometri con partenza e arrivo a Troyes. Una frazione molto attesa, visto che i corridori dovranno affrontare 14 settori di sterrato per un totale di 32 km fuori dall’asfalto. Un percorso molto particolare, con pochissimi precedenti nei Grandi Giri, in cui potrebbe succedere davvero di tutto. Gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti, mentre tanti altri corridori proveranno a ritagliarsi un momento di gloria. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel migliore dei modi.

Tour de France 2024, nona tappa Troyes-Troyes: data, orari, diretta tv e streaming

La nona tappa del Tour de France 2024 partirà alle ore 13:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, mentre si concluderà in un orario compreso tra le 17:50 e le 18:15 come previsto dagli organizzatori. L’orario di arrivo potrà variare in base alla velocità media tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con la televisione di Stato che al termine della tappa proporrà sullo stesso canale gli approfondimenti, i commenti e le interviste di Tour Replay. In serata invece RaiSport trasmetterà un doppio appuntamento di riepilogo, ovvero Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta tv sarà integrale grazie ai canali 210 e 211 di Sky, oltre alla piattaforma Discovery+ che compone l’offerta per la diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e tanto altro ancora.