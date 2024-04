Tortona-Pesaro oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Tortona-Pesaro, sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Due vittorie negli ultimi due turni hanno riacceso in maniera importante le speranze salvezza degli uomini di coach Sacchetti, che vedono ora il terzultimo posto lontano appena due punti quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare. Trasferta, quindi, importantissima per Pesaro, attesa sul campo di una squadra, quella di coach De Raffaele, reduce da due sconfitte, arrivate entrambe in trasferta. In casa, però, Tortona ha vinto le ultime sette partite, e punta a proseguire su questo trend positivo per confermare la propria posizione ai playoff, visto l’attuale ottavo posto nel tabellone. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 20 aprile sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Scafati-Varese, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn.