Torres-Fermana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Torres-Fermana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Ultimo turno di speranze per tutte e due: con una vittoria i padroni di casa sono salvi, con un successo gli ospiti potrebbero persino essere catapultati nei playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 23 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile sulla piattaforma Dazn.

