Torino-Spezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Spezia, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico Grande Torino i granata, galvanizzati dalla clamorosa vittoria in Coppa Italia, cercano un successo in campionato dove questo manca da un po’, occhio però ai liguri sempre ostici da battere. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 15 di domenica 1 gennaio.

Torino-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Sergio Floccari.