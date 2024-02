Torino-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming recupero 21esima giornata Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, giovedì 22 febbraio la Lazio farà visita al Torino in occasione del recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico Grande Torino c’è un vero e proprio crocevia europeo per le due squadre, separate da un punto. La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P), lo stesso numero di successi ottenuti nelle precedenti nove gare esterne nella competizione. Il Toro invece è soltanto una delle tre squadre (al pari di Inter e Atalanta) a non avere perso alcuna partita di campionato nel 2024. C’è voglia di fare bene e di inseguire un posto in Europa: Sarri vuole la Champions, Juric si accontenterebbe anche della Conference dopo aver legato il suo futuro ad una qualificazione continentale. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.