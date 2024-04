Torino-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Torino e Juventus, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Il derby della Mole non è mai una partita come le altre e lo sanno bene entrambe le squadre, pronte a vendere cara la pelle per ottenere un risultato favorevole. I bianconeri sono reduci da due vittorie di fila e vogliono consolidare il terzo posto. Obiettivo riscatto invece per i ragazzi di Juric, che sette giorni fa hanno rimediato una dolorosa sconfitta ad Empoli e vogliono rialzare la testa. La sfida è in programma oggi, sabato 13 aprile alle ore 18:00 all’Olimpico Grande Torino. Diretta in streaming su Dazn.