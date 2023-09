Torino-Genoa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Grande attesa per Torino-Genoa, match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di oggi, domenica 3 settembre, nella cornice dello stadio Olimpico Grande Torino. I granata di Juric accolgono Duvan Zapata e cercano i tre punti in casa. Di fronte un Genoa rinvigorito dal successo sulla Lazio e voglioso di continuità esterna con Malinovskyi protagonista. I due ex Atalanta proveranno a trascinare le loro squadre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.