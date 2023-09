Inter-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per Inter-Fiorentina, match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di oggi, domenica 3 settembre, nella cornice dello stadio San Siro. I nerazzurri vogliono rispondere al Milan e salire a punteggio pieno, ma soprattutto Simone Inzaghi chiede un’altra prova di forza alla sua squadra, che ha ancora la porta inviolata in campionato. Di fronte l’avversario più difficile di questo inizio di stagione. La Fiorentina, reduce dalla fatiche di Conference, si affida ad un Nico Gonzalez già in forma con 4 gol in 4 gare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.