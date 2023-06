Torino-Fiorentina oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Playoff Primavera 1 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torino-Fiorentina, match valevole per la semifinale dei playoff del campionato di Primavera 1 2022/2023. La compagine granata torna in campo dopo aver concluso la regular season in seconda posizione alle spalle del Lecce e vuole andare a caccia dello Scudetto. La formazione viola, invece, è reduce dall’eliminazione della Roma ai quarti di finale e vuole proseguire su questa strada per inseguire il sogno. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 6 giugno alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia; lo streaming sarà affidato al sito e alla App della stessa emittente.