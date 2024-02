Ternana-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Spezia, match del Libero Liberati valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione ligure è in leggera ripresa e ora ha bisogno di tornare al successo per mettere la testa fuori dalla zona retrocessione. I padroni di casa, dal loro canto, rischiano di sprofondare nuovamente tra le ultime tre della classe e spera di cogliere i tre punti davanti ai loro tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA