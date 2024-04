Ternana-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Modena, match dello stadio Libero Liberati valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra rossoverde di Roberto Breda continua ad avere diversi alti e bassi, ma ora è arrivato il momento decisivo della stagione e vuole creare una serie positiva di risultati per salvarsi. La compagine gialloblù, dal suo canto, coltiva ancora le ambizioni di riuscire a qualificarsi per i playoff e spera di portare a casa i tre punti da un campo complicato. I padroni di casa sono reduci da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate e hanno bisogno di centrare i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I Canarini, dal loro canto, arrivano da soli tre punti nelle ultime cinque e sperano di rialzare la testa per non essere risucchiati nelle retrovie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 255, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

