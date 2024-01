Ternana-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Cittadella, match del Libero Liberati valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa vogliono iniziare il loro 2024 in casa nel miglior modo possibile, andando a caccia di una preziosa vittoria tra le mura amiche. La compagine granata, dal suo canto, non vuole smettere di sognare la promozione diretta in Serie A e per questo vuole vincere anche in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA