Taranto-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Monopoli, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra guidata da Eziolino Capuano sta disputando una grande stagione e, dopo la vittoria nel turno precedente, ha intenzione di continuare la striscia positiva per restare in zona playoff. La formazione biancoverde, dal suo canto, sta avendo un rendimento un po’ al di sotto delle aspettative e spera di trovare una svolta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Rai Sport.

