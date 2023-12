Empoli-Lecce oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:30 di lunedì 11 dicembre Empoli e Lecce scenderanno in campo in occasione del posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Scontro salvezza tra le due squadre di Aurelio Andreazzoli e Roberto D’Aversa che hanno totalizzato fin qui rispettivamente 11 e 16 punti in classifica. Sfida numero 33 quella del Carlo Castellani tra Empoli e Lecce con un bilancio nei 32 precedenti giocati di 13 successi azzurri, 12 pareggi e 7 vittorie salentine. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.