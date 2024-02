Taranto-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Catania, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese di Eziolino Capuano non vuole smettere di sognare e spera di assicurarsi il miglior piazzamento possibile in classifica in ottica playoff. La squadra siciliana, dal suo canto, deve prima raggiungere l’obiettivo salvezza e poi eventualmente potrà ambire ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

