Padova-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Arzignano, match dello stadio Euganeo valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra biancoscudata vuole continuare a sperare nella promozione diretta in Serie B e per questo necessita di un’altra vittoria tra le mura amiche. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di fare punti per avvicinarsi alla conquista del traguardo della salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

