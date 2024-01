Supercoppa Italiana 2024, boom di ascolti per la finale Inter-Napoli: 7.190.000 spettatori e il 31% di share

Un gran successo per Mediaset e Canale 5 la finale di Supercoppa Italiana che ha visto l’Inter superare 1-0 il Napoli in Arabia Saudita. All’Al Awwal Park Stadium di Riad un gol di Lautaro Martinez ha trascinato i nerazzurri al terzo trionfo consecutivo, per la felicità anche dei tanti tifosi che hanno assistito al match davanti alla tv. Il match ha tenuto incollato al teleschermo ben 7.190.000 spettatori con un clamoroso 31.1% di share, permettendo alla rete ammiraglia Mediaset di stravincere la serata degli scolti.