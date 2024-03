Super-G femminile Kvitfjell 2024 oggi in tv domenica: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il secondo Super-G femminile di Kvitfjell 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla celebre Olympiabakken all’indomani del trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami, che ha compiuto un altro passo molto importante in ottica conquista della Sfera di Cristallo. Sono otto le azzurre presenti al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nadia Delago, Nicol Delago, Theresa Runggaldier e Sara Thaler. Riflettori puntati, come sempre, anche sull’altra elvetica Michelle Gisin e sul terzetto austriaco formato da Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier. Possono rappresentare delle serie candidate per un posto sul podio anche la neozelandese Alice Robinson, le padrone di casa Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie e la tedesca Kira Weidle. Da attenzionare seriamente, infine, l’altra teutonica Emma Aicher, le transalpine Laura Gauche e Romane Miradoli, la bosniaca Elvedina Muzaferija, la ceca Ester Ledecka e la statunitense Isabella Wright.

Il secondo Super-G femminile di Kvitfjell 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 3 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Rai Due e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo appuntamento del weekend scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.