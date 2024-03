Parigi-Nizza 2024, prima tappa Les Mureaux – Les Mureaux oggi in tv: orari e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2024 inizia oggi con la prima tappa, lunga 158 chilometri con partenza e arrivo a Les Mureaux. Il classico appuntamento francese di inizio stagione si apre con una frazione adatta ai velocisti del gruppo, che probabilmente si contenderanno in volata la prima maglia gialla di leader della “corsa del Sole”. Il tutto in attesa delle giornate clou, dove big del calibro di Evenepoel e Roglic saranno attesi a darsi battaglia. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

PARIGI-NIZZA 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:15, con l’arrivo sul traguardo che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:45 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport a partire dalle 15:10, mentre su Rai2 il collegamento inizierà alle ore 16:00. Gli appassionati potranno seguire la prima tappa anche in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Dazn e RaiPlay, mentre Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza 2024 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.