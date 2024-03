Stella Rossa-Virtus Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Stella Rossa-Virtus Bologna, sfida valida per la 31^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Momento di difficoltà delle Vu Nere, che sono reduci da tre sconfitte di fila nella competizione, compresa l’ultima nel primo impegno della settimana contro lo Zalgiris. Ora, arriva un’altra trasferta con il solo obiettivo di tornare a vincere per riprendere un po’ di fiducia, anche perché in ballo c’è ancora la possibilità di entrare tra le migliori sei e quindi guadagnarsi l’accesso diretto ai playoff. Da canto suo, la squadra di Belgrado è ormai senza obiettivi e appare un avversario decisamente alla portata, considerando che la Stella Rossa ha perso le ultime sei partite, crollando al terzultimo posto. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 22 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Stella Rossa-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.