Stella Rossa-Beyond Limits oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Stella Rossa-Beyond Limits sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone 2 del gruppo A due formazioni straniere cercano la vittoria: i serbi sono reduci da un brutto ko, mentre gli avversari hanno ottenuto una splendida vittoria larga all’esordio. Chi vincerà? Appuntamento a Carrara, in località Fossone, al Campo Sportivo “Ilio Traversa” alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.