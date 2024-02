Fiorentina-Carrarese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Fiorentina-Carrarese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel girone 2 del gruppo A da una parte i viola, che hanno iniziato con una vittoria, dall’altra i carrarini partiti malissimo con una dura sconfitta: il derby toscano è già decisivo. Chi vincerà? Appuntamento a Bagno a Ripoli al Centro sportivo “Viola Park” alle ore 15 di mercoledì 14 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.