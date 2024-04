Stefanini-Todoni oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

Lucrezia Stefanini se la vedrà contro Anca Todoni al primo turno del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Non è stato un inizio di stagione facile per la tennista toscana, che ora si è assestata intorno alla 150esima posizione mondiale dopo essere riuscita l’anno passata a festeggiare un best ranking di 100 al mondo. Segnali di ripresa la scorsa settimana a San Luis Potosi, dove ha conquistato i quarti di finale prima di perdere contro Podoroska. Ora un match sulla carta assolutamente giocabile, ma equilibrato contro una giocatrice in crescita, seppur per ora solamente a livello di ITF. I bookmakers in ogni caso danno favorita la tennista romena.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI