Staffetta singola mista Oslo 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la staffetta singola mista di Oslo 2024, gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Alla Holmenkollen Ski Arena l’Italia partecipa con una coppia inedita, quella composta da Samuela Comola e Didier Bionaz. La nazione favorita per la vittoria finale è la Norvegia padrona di casa, che può contare su Juni Arnekleiv e Vetle Sjaastad Christiansen. Appaiono decisamente competitive anche la Francia di Lou Jeanmonnot e Emilien Jacquelin, la Germania di Selina Grotian e Justus Strelow e la Svezia di Anna Magnusson e Sebastian Samuelsson. Attenzione pure alla Svizzera di Lena Haecki-Gross, trionfatrice nella mass start femminile, e Niklas Hartweg, all’Austria di Anna Gandler e David Komatz e agli Stati Uniti di Deedra Irwin e Campbell Wright, che ha ben impressionato nel corso di tutto il fine settimana scandinavo. Gli azzurri proveranno ad inserirsi nella serrata lotta per il podio in un format, almeno fino a questa fase della stagione, avaro di acuti per la nostra Nazionale.

La staffetta singola mista di Oslo 2024 è in programma nella giornata di oggi (domenica 3 marzo), con inizio fissato alle ore 12.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la penultima prova del fine settimana scandinavo di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.