Sprint race F1 GP Brasile 2023 replica in chiaro su TV8: canale, orario e come vederla

La sprint race del sabato del GP del Brasile 2023 di F1 nello stato di San Paolo sarà visibile in replica in chiaro: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e come vederla in tv su TV8. Sale alta l’attesa per la sesta e ultima gara sprint stagionale, con l’esito sulla pista di Interlagos che non impatterà ancora sulla gara dell’indomani: i piloti sono liberi di lottare e non sconteranno nulla nella gara domenicale. Dopo la Sprint Shootout del pomeriggio, che delineerà la griglia di partenza, in palio nella gara sprint ci sono da otto a un punto per i primi otto classificati. Chi non dovesse essere in grado a seguire la sprint in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 19.30, potrà contare sulla replica di TV8, canale 8 del telecomando, per la precisione alle ore 21.30 (alle 19.30 invece la replica delle qualifiche Shootout del tardo pomeriggio). Sportface, a ogni modo, vi terrà informati come al solito con la diretta scritta.

Sabato 4 novembre 2023

ore 15 Qualifiche Shootout per la Sprint Race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (in replica in chiaro su TV8 alle ore 19.30)

ore 19.30 Sprint Race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (in replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30)