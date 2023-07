Sprint race F1 GP Belgio Spa 2023 replica in chiaro su TV8: canale, orario e come vederla

La sprint race del sabato del GP del Belgio 2023 di F1 a Spa sarà visibile in replica in chiaro: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e come vederla in tv su TV8. Attesa a mille per la terza sprint stagionale, format che da quest’anno non impatta sulla gara dell’indomani e per questo può regalare maggiori emozioni Dopo la Sprint Shootout della mattina, che decreta la griglia di partenza del pomeriggio, in palio nella gara sprint da otto a un punto per i primi otto classificati. Chi non dovesse riuscire a seguirla in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 alle ore 16.30, potrà contare sulla replica di TV8, canale 8 del telecomando, per esattezza alle ore 20 di sabato 29 luglio (alle 19 invece la replica delle qualifiche del mattino). Sportface, a ogni modo, vi proporrà come al solito la diretta scritta.

Sabato 29 luglio

ore 12 Qualifiche Shootout per la Sprint Race su Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle ore 19)

ore 16.30 Sprint Race su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle ore 20)