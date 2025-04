Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 4 aprile 2025. Si parte la mattina all’alba con le due sessioni di prove libere di Suzuka per il terzo appuntamento stagionale di Formula 1: alle 4:30 le Fp1, mentre alle 8 si svolgeranno le Fp2. La giornata, poi, prosegue all’insegna del tennis con i tornei di Bucarest, Houston e Marrakech al maschile e quelli di Bogotà e Charleston al femminile. Sempre tra pomeriggio e sera, poi, nuovo appuntamento con i mondiali maschili di curling, che vedrà la chiusura del round robin. In serata, inoltre, si chiude la penultima giornata della regular season di Eurolega con il derby tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Non mancherà il calcio, con Svezia-Italia di Nations League femminile e Genoa-Udinese ad aprire il 31^ turno di Serie A.