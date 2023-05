Sport in tv venerdì 26 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 26 maggio 2023. Si apre la penultima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo, mentre in Serie B prenderanno via i playoff con il turno preliminare tra Sudtirol e Reggina. In ottica Nazionali proseguono i Mondiali U20 con altre quattro sfide della fase a gironi. Per quanto riguarda il tennis spazio alle qualificazioni del Roland Garros, ai tornei ATP di Ginevra e Lione e ai WTA di Rabat e di Strasburgo. Si avvicina alla conclusione anche il giro d’Italia, che metterà in scena la sua diciannovesima tappa. In campo anche il basket con i playoff di Serie A, Serie A2 e la sfida NBA tra Boston Celtics e Miami Heat. Ecco il programma completo di venerdì 26 maggio.