Sport in tv venerdì 21 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 21 aprile 2023. Archiviata la tre giorni di coppe europee, è già tempo di dare spazio ai vari campionato nazionali con numerosi anticipi: in Serie A il Verona ospiterà il Bologna per cercare dei preziosi punti salvezza; in Serie B, invece, scontro testa-coda tra Bresca e Reggina. Proseguono anche i tornei di tennis di questa settimana in quel di Barcellona, con Musetti e Sinner nei quarti di finale, Monaco con Cobolli, Banja Luka e Stoccarda. Nella notte, invece, il consueto spettacolo del basket NBA, giunta alla fase calda con il primo turno dei playoff delle due Conference.