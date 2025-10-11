Sport in tv, torna in campo la Nazionale Italiana: il programma dettagliato
Sabato 11 ottobre fitto di appuntamenti per lo sport: torna in campo l’Italia e non solo, ecco l’intero programma degli eventi trasmessi in tv.
Nonostante la pausa dei maggiori campionati europei, sono tanti gli appuntamenti per lo sport di questo sabato 11 ottobre. Ecco l’intero programma e i dettagli sulla gara di qualificazione ai Mondiali che si gioca l’Italia contro l’Estonia.
Sport in tv oggi: scende in campo la Nazionale Italiana
08.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet maschile/femminile, 50 bersagli (non è prevista diretta tv/streaming)
08.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
09.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)
09.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 4×1500 a Golfo Aranci (diretta streaming su Rai Play Sport 1, World Aquatics Tv)
09.00 EQUITAZIONE (Nations Cup) – Completo a Boekelo, cross-country (diretta streaming su FEI Tv)
10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Arctic Open (diretta streaming su BWF Tv)
10.00 SUPERBIKE – GP Estoril, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)
10.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
10.55 CICLISMO – Giro di Lombardia (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
11.00 TENNIS – WTA 1000 Wuhan, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Gauff (ore 11.00)
11.00 VELA – Mondiali Nacra 17 e 49er, regate (diretta streaming su 49er sailing)
11.00 CICLISMO – Mondiali gravel, gara femminile (diretta streaming su Discovery+)
12.00 SUPERBIKE – GP Estoril, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.00 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta Andalucia (non è prevista diretta tv/streaming)
12.10 CICLISMO – Tour de Vendée (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Genoa (diretta streaming su DAZN)
13.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – +86 kg femminile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Rimini (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Catania (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)
14.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Casertana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
14.30 RUGBY (Serie A) – Viadana-Mogliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
14.30 RUGBY (Serie A) – Biella-Fiamme Oro (diretta streaming su The Rugby Channel)
15.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 3 km knockout maschile a Golfo Aranci (diretta streaming su Rai Play Sport 1, World Aquatics Tv)
15.00 SUPERBIKE – GP Estoril, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Como (diretta streaming su DAZN)
15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tortona-Sassari (diretta streaming su Flima Tv)
15.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Lettonia-Andorra (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)
15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Florentia-Ortigia, Posillipo-Brescia, Telimar-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)
15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-L’Ekipe Orizzonte Catania (diretta streaming su Waterpolo Channel)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)
15.30 RUGBY (Serie A) – Colorno-Valorugby Emilia (diretta streaming su The Rugby Channel)
16.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – +110 kg maschile (diretta streaming su Olympics, Weightlifting House Tv)
16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Lions (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Ospreys-Zebre (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: De Akker-Savona, Quinto-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 NUOTO (Coppa del Mondo) – Batterie a Carmel (diretta streaming su World Aquatics Tv)
16.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Genova (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – 3 km knockout femminile a Golfo Aranci (diretta streaming su Rai Play Sport 1, World Aquatics Tv)
17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores femminile a Mont-Saint-Anne (diretta streaming su Discovery+)
17.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Inter (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)
17.30 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Ternana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Livorno (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)
17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)
17.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-Global Work Capurso (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill juniores maschile a Mont-Saint-Anne (diretta streaming su Discovery+)
18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Norvegia-Israele (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Ungheria-Armenia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Cingoli-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Fortitudo Pomezia-Ecocity Genzano (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
18.15 BASKET (Serie A) – Varese-Milano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)
18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite donne a Mont-Saint-Anne (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Fasano-Eppan, Merano-Cologne, Trieste-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.35 SHORT TRACK – World Tour a Montreal, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)
20.00 BASKET (Serie A) – Due partite: Brescia-Trento, Udine-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)
20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite uomini a Mont-Saint-Anne (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)
20.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)
20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Napoli-CDM Futsal (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)
20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Estonia-Italia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)
20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Spagna-Georgia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Tre partite: Bulgaria-Turchia, Portogallo-Irlanda, Serbia-Albania (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
22.00 CALCIO (Mondiali Under 20, quarti di finale) – Spagna-Colombia (diretta streaming su Fifa+)
23.00 MMA – UFC Fight Night 271, main event: Oliveira vs Gamrot (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)