Dal 13 ottobre otto puntate con ospiti d’eccezione, tra cui Buffon, Belinelli, Caressa e Girelli. Si parte con Sara Errani, protagonista del primo episodio condotto dal “Signore degli Anelli”.

Si intitola “Back in the Game” la nuova serie realizzata da Sky in collaborazione con Reale Mutua, in onda da lunedì 13 ottobre su Sky e in streaming su NOW. A condurre sarà Jury Chechi, il campione olimpico che accompagnerà otto protagonisti dello sport e dello spettacolo in un percorso fatto di racconti, prove fisiche e momenti di vita.

Gli otto episodi vedranno alternarsi Gigi Buffon, Fabio Caressa, Marco Belinelli, Lillo, Cristiana Girelli, Loris Capirossi, Antonio Rossi e Sara Errani, quest’ultima ospite della prima puntata.

Il format unirà chiacchiere e attività in studio: dal gioco “True Partners”, che misura l’intesa degli intervistati, al temuto “Under Pressure”, in cui Chechi incalzerà gli ospiti con domande serrate mentre affrontano esercizi fisici. Ogni incontro si chiuderà con un pensiero finale, un messaggio autentico lasciato al pubblico.

Primo episodio: Sara Errani

La tennista bolognese inaugura la serie ripercorrendo i momenti chiave della sua carriera, dagli inizi alla Nick Bollettieri Academy all’esperienza in Spagna con coach Pablo Lozano, fino ai successi in doppio con Roberta Vinci, Jasmine Paolini e Andrea Vavassori. Non mancheranno ricordi legati all’attuale “era Sinner” e la riflessione sul periodo più difficile della sua vita, la squalifica per doping, trasformata in occasione di riscatto.

L’appuntamento con Sara Errani è fissato per lunedì 13 ottobre alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con replica alle 23.30 su Sky Sport Uno.