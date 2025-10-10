Sabato doppio appuntamento con l’United Rugby Championship, domenica sera la sfida di cartello del Top 14 francese. Dirette e approfondimenti nella “Casa dello Sport”.

Sarà un fine settimana di grande rugby quello in arrivo su Sky e NOW, con tre sfide di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14.

Sabato 11 ottobre le due italiane impegnate nell’URC scenderanno in campo alle 16: su Sky Sport Arena la Benetton Treviso ospita i Lions, mentre in contemporanea su Sky Sport Mix le Zebre faranno visita agli Ospreys.

Domenica 12 ottobre, invece, riflettori sul campionato francese: alle 21.05, su Sky Sport Arena, il Tolosa affronta il Bordeaux in una delle partite più attese della 6ª giornata del Top 14.

Come sempre, il racconto del rugby sarà arricchito da approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.