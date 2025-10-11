La tappa italiana del Circuito Europeo Under 17 di spada, in programma questo weekend a Napoli, segna l’avvio ufficiale delle dirette live su “ASSALTO – La TV della Scherma”, il nuovo canale interamente dedicato al fioretto, alla spada e alla sciabola.

Dopo il debutto estivo con highlights e interviste dai Mondiali olimpici di Tbilisi e paralimpici di Iksan, Assalto TV propone ora la sua prima copertura in diretta delle competizioni. Il canale è gratuito e accessibile previa una semplice registrazione (e-mail e password), tramite l’app Sportface TV — disponibile su iOS, Android e in versione web.

Da Napoli saranno trasmessi in live streaming:

Sabato dalle 17.25 : finali della gara a squadre (1°/2° posto) e semifinali + finale individuale

Domenica dalle 15.55: semifinali e finale individuale, oltre alla finale a squadre

Assalto TV è uno degli hub tematici di Sportface.TV, la piattaforma OTT gratuita che raccoglie contenuti in diretta e on demand con un’offerta dedicata a tutte le discipline: da Atletica Italiana TV a Volare TV (ginnastica), Climbing TV (arrampicata), ACI Sport TV (motorsport), fino al nuovo canale dedicato alla scherma.

La missione è chiara: dare voce a tutti gli sport, senza distinzioni, con un racconto moderno, accessibile e gratuito.

Qui il link al canale: Sportface.TV – Assalto