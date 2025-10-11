Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena la squadra di Silvio Baldini domina e chiude i conti già nel primo tempo. Doppietta di Pisilli, gol di Camarda e Berti: spettacolo e entusiasmo verso la qualificazione europea.

L’Italia Under 21 continua a correre spedita verso gli Europei 2027. Ieri sera, allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, gli azzurrini di Silvio Baldini hanno travolto la Svezia con un netto 4-0, confermandosi a punteggio pieno nelle qualificazioni e offrendo al pubblico una prestazione di grande intensità e qualità.

Protagonista assoluto Pisilli, autore di una doppietta: al 12’ ha approfittato di un errore in impostazione degli svedesi e ha sbloccato il match con un destro preciso, per poi raddoppiare al 43’ con un inserimento perfetto su cross arretrato di Palestra. Nel mezzo, il capolavoro di Camarda, al debutto da titolare in Under 21: procuratosi il rigore con un dribbling in area, ha trasformato dal dischetto con un coraggioso cucchiaio che ha strappato applausi allo stadio. Nel recupero, al 93’, è arrivato il poker firmato Berti, freddo dal dischetto dopo un fallo di Kurtulus su Fini.

La ripresa è stata soprattutto di gestione, con l’Italia capace di tenere in mano il gioco e sfiorare più volte il gol con Camarda, Pisilli e Pafundi. Decisivo anche il portiere Palmisani, bravo a respingere le conclusioni ravvicinate di Kusi-Asare e Kurtulus.

Il bilancio finale è quello di una vittoria netta e convincente, che proietta gli azzurrini sempre più in alto nel girone e regala fiducia in vista delle prossime sfide.