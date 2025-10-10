Ginevra Taddeucci trionfa nelle acque sarde del Golfo Aranci e conquista la Coppa del Mondo di nuoto di fondo: le sue dichiarazioni.

Ancora una volta l’Italia sale sul tetto del mondo del nuoto grazie a Ginevra Taddeucci che in Sardegna ha trionfato nella 10km di nuoto di fondo e ha conquistato così la Coppa del Mondo grazie ad un totale di ben 2600 punti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Taddeucci trionfa nelle acque di Golfo Aranci: che soddisfazione per l’azzurra e per l’Italia

Subito dopo la vittoria, l’atleta italiana ha dichiarato: “È stata dura perché all’inizio cercavo di fare la gara con l’australiana Moesha Johnson ma ho visto che non ne aveva. Alla fine avevo paure di perdere allo sprint ma ho messo la mia gambata e ce l’ho fatta. L’importante era vincere la classifica generale, peraltro per la prima volta”.

“Si chiude – ha aggiunto Ginevra – un’annata speciale. Di solito sono sempre insoddisfatta e le mie sensazioni alla vigilia sono negative. Ho cercato di resistere davanti per chiudere in testa e non subire la progressione delle avversarie. Sono stata ferma più di un mese dopo le fatiche dei Mondiali ed ora sarà difficile riconfermarsi per il prossimo anno. Questo traguardo lo dedico a me stessa”.