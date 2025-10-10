Gli Azzurrini di Nunziata eliminati dalla fisicità americana: dopo il palo di Mosconi, a segno Cremaschi (doppietta) e Tsakiris. Sfuma il sogno quarti in Cile.

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria. Gli Azzurrini di Nunziata sono stati battuti 3-0 dagli Stati Uniti, al termine di una gara difficile, nella quale il buon avvio non è bastato a contenere la maggiore fisicità e intensità degli americani.

Dopo un palo colpito da Mosconi nei primi minuti, gli USA hanno trovato il vantaggio al 15’ con Cremaschi. Nella ripresa, la punizione di Tsakiris al 79’ ha chiuso i conti, prima del definitivo 3-0 firmato ancora da Cremaschi in pieno recupero.

Tabellino

STATI UNITI-ITALIA 3-0

Marcatori: 15’ e 90+3’ Cremaschi, 79’ Tsakiris

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Wynder, Kohler, Norris (87’ Baker-Whiting); Cremaschi, Raines, Tsakiris (87’ Corcoran); Gozo (71’ Zambrano), Campbell (60’ Miller), Habroune (71’ Brennan). All. Mitrovic.

ITALIA (3-4-3): Seghetti; Corradi, Natali, Idele (84’ Benjamin); Cama, Mannini, Riccio (57’ Romano), Verde; Mosconi (57’ Sala), Idrissou (46’ Liberali), Okoro. All. Nunziata.

Ammoniti: Norris (USA).