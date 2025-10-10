Le Azzurre tornano in campo dal 9 novembre con un raduno a Roma e due test internazionali in Spagna. A marzo l’appuntamento decisivo con il pre-Mondiale di San Juan per staccare il pass verso Berlino 2026.

Dopo aver conosciuto il quadro delle avversarie del torneo pre-Mondiale di San Juan (11-17 marzo 2026), la Nazionale Femminile di basket si prepara a tornare in campo. A quattro mesi dalla storica medaglia di bronzo conquistata al FIBA Women’s Eurobasket 2025 al Pireo, le Azzurre torneranno a radunarsi il 9 novembre a Roma, prima di partire per La Linea, cittadina andalusa a due passi da Gibilterra.

