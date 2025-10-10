Basket femminile, a novembre torneo a La Linea: l’Italia sfida Francia e Spagna
Le Azzurre tornano in campo dal 9 novembre con un raduno a Roma e due test internazionali in Spagna. A marzo l’appuntamento decisivo con il pre-Mondiale di San Juan per staccare il pass verso Berlino 2026.
Dopo aver conosciuto il quadro delle avversarie del torneo pre-Mondiale di San Juan (11-17 marzo 2026), la Nazionale Femminile di basket si prepara a tornare in campo. A quattro mesi dalla storica medaglia di bronzo conquistata al FIBA Women’s Eurobasket 2025 al Pireo, le Azzurre torneranno a radunarsi il 9 novembre a Roma, prima di partire per La Linea, cittadina andalusa a due passi da Gibilterra.
Il programma prevede due sfide di altissimo livello: il 14 novembre contro la Francia (ore 18.45) e il giorno successivo contro le padrone di casa della Spagna (ore 19.30). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket.
Il torneo rappresenta un test fondamentale in vista della rassegna di marzo a San Juan di Porto Rico, crocevia per la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 in programma a Berlino (4-13 settembre). Le avversarie dell’Italia saranno Porto Rico, Nuova Zelanda, Senegal, Stati Uniti e Spagna. Per staccare il pass mondiale le Azzurre dovranno chiudere ai primi tre posti del girone, o quarti se Team USA dovesse confermarsi tra le prime tre.
Il debutto a San Juan è previsto l’11 marzo contro Porto Rico, seguito dalle sfide con Nuova Zelanda (12 marzo), Stati Uniti (14 marzo), Spagna (15 marzo) e Senegal (17 marzo).
Un cammino impegnativo, ma la squadra di coach Capobianco potrà contare sull’entusiasmo e sull’esperienza maturata nel percorso europeo che l’ha riportata sul podio continentale.