World Rugby ufficializza il cambio di avversario nelle Quilter Nations Series: i sudamericani subentrano a Samoa, impegnata nel Torneo di Qualificazione Finale verso la RWC 2027. Confermati biglietti validi e procedure di rimborso.

World Rugby ha modificato il calendario internazionale: il 22 novembre a Genova l’Italia affronterà il Cile al posto di Samoa nell’ambito delle Quilter Nations Series. La decisione è stata presa d’intesa tra le tre federazioni, World Rugby e Sei Nazioni, a seguito di una richiesta di Samoa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’incontro segnerà il primo test match ufficiale tra Italia e Cile, con la cornice del “Luigi Ferraris” pronta ad accogliere anche la numerosa comunità sudamericana del capoluogo ligure. La sostituzione riflette le priorità delle due Nazionali nel percorso verso la Rugby World Cup 2027:

Cile appena qualificato dopo la doppia sfida vinta con Samoa e già atteso alla Nations Cup 2026 ;

Samoa concentrata sul Torneo di Qualificazione Finale a Dubai (8-18 novembre).

Nel comunicato, il CEO di World Rugby Alan Gilpin ha ringraziato FIR e Sei Nazioni per la collaborazione, sottolineando l’entusiasmo del Cile e la necessità per Samoa di focalizzarsi sul torneo di qualificazione. Il CEO di Six Nations Tom Harrison ha parlato di “emozionante aggiunta” alla finestra autunnale. Il presidente FIR Andrea Duodo ha definito l’appuntamento «un’opportunità per portare a Genova una sfida inedita, in uno stadio e in una città dalla grande tradizione sportiva».

Biglietti e rimborsi

Titoli già acquistati : restano validi per Italia v Cile.

Rimborsi acquisti online (TicketOne) : email informativa inviata agli acquirenti; per l’annullo basta rispondere alla comunicazione entro le 15:00 di lunedì 27 ottobre , indicando il numero d’ordine . Possibile annullare anche solo parte dei biglietti.

Rimborsi acquisti presso Biglietteria FIR : richiesta via mail a biglietteria@federugby.it dalle 15:00 di lunedì 13 alle 15:00 di lunedì 27 ottobre .

Dopo il 27 ottobre: tutti i biglietti non rimborsati resteranno automaticamente validi per Italia v Cile.

Ulteriori dettagli organizzativi (orari, info accesso e attività collaterali) saranno comunicati prossimamente dalla FIR.