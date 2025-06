Sabato 28 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dalla terza giornata degli Europei a squadre di atletica, con i Campionati Italiani Allievi su Sportface Tv. Entra nel vivo, con le qualifiche, il lungo weekend dei motori e da non perdere la Coppa Italia Speed di Arrampicata su Sportface Tv.

MATTINA

08.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Innsbruck, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open d’Italia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.40 MOTO3 – GP Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 NUOTO – Trofeo Settecolli, batterie (diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto)

09.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Canoa maschile/femminile a Praga, batterie e finale (diretta streaming sul canale YouTube ICF Canoe Planet)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Duo tecnico, finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Solo tecnico maschile, finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

09.25 MOTO2 – GP Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 Atletica: Campionati Italiani Allievi – Diretta streaming Sportface Tv

09.50 F3 – GP Austria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 MOTOGP – GP Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.35 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Semifinali e finali a Lucerna (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 12.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.50; diretta streaming su World Rowing)

10.50 MOTOGP – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 SNOOKER – British Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

12.30 F1 – GP Austria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.50 MOTO3 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.55 CICLISMO FEMMINILE – Campionati Francesi, prova in linea (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

POMERIGGIO

13.00 PENTATHLON (Mondiali juniores) – Semifinali maschili (diretta streaming su UIPM Tv)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Campionati Italiani, prova in linea (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.00 alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.00)

13.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Saidia (diretta streaming su Triathlon Live)

13.30 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak maschile/femminile a Praga, batterie e finale (diretta streaming sul canale YouTue ICF Canoe Planet)

13.30 TENNIS – WTA 500 Bad Homburg, finale: Pegula-Swiatek (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

13.45 MOTO2 – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 SNOOKER – British Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

14.15 F2 – GP Austria, gara-2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Francia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

14.30 TENNIS – WTA 250 Eastbourne, finale: Joint-Eala (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis dopo la finale di Bad Homburg; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

15.00 TENNIS – ATP 250 Maiorca, finale: Moutet-Griekspoor (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Olanda, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Rocket Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 TUFFI (Europei juniores) – Piattaforma femminile (categoria B), finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

15:40 Arrampicata: Coppa Italia Speed 4° tappa – Diretta streaming Sportface Tv

16.00 TUFFI (Europei juniores) – Trampolino 3 metri maschile (categoria B), finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

16.00 F1 – GP Austria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.00; differita streaming su tv8.it alle ore 18.00)

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – US Open (diretta streaming su BWF Tv)

16.00 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Saidia (diretta streaming su Triathlon Live)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Germania-Iran (diretta streaming su VBTV)

16.30 MOTORSPORT (WEC) – 24 Ore di Spa-Francorchamps, gara (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 NUOTO ARTISTICO (Europei juniores) – Acrobatic routine, finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

17.00 SNOOKER – British Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

17.00 TENNIS – ATP 250 Eastbourne, finale: Fritz-Brooksby (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 TUFFI (Europei juniores) – Sincro femminile trampolino 3 metri (categoria B), finale (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 NUOTO – Trofeo Settecolli, finali (finali A dalle ore 18.29) (diretta tv su Rai 2 dalle ore 18.20; diretta streaming su Rai Play dalle ore 18.20)

18.00 ATLETICA – Europei a squadre (ex Coppa Europa), terza giornata (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.45; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Turchia (diretta streaming su VBTV)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club, ottavi di finale) – Palmeiras-Botafogo (diretta streaming su DAZN)

SERA

19.40 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile a Innsbruck, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

20.00 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Argentina (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 SNOOKER – British Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

21.00 CALCIO (Europei Under 21, finale) – Inghilterra-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL, Italian Bowl) – Ancona-Firenze (diretta streaming su FIDAF Tv)

22.00 CALCIO (Mondiale per Club, ottavi di finale) – Benfica-Chelsea (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

23.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)