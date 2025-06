Francesco Laporta è stato premiato con la Pallina d’oro Aigg/Targa Fulvio Golob 2025 nella sala stampa dell’82 Open d’Italia, in svolgimento sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario.

Francesco Laporta ha ricevuto la “Pallina d’oro”, riconoscimento che dal 2005 gli iscritti all’Associazione Italiana Giornalisti Golfisti, che festeggia quest’anno i 50 anni, attribuiscono ogni anno al personaggio che maggiormente si è distinto nel panorama del golf italiano per meriti agonistici, tecnici o manageriali.

