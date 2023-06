Sport in tv sabato 17 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 17 giugno 2023. Stanno per giungere al termine i primi tornei Atp sull’erba di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch e Wta di Nottingham e ’s-Hertogenbosch, che andranno in scena con le rispettive semifinali. Grande spazio ai motori con la Formula 1 che fa tappa in Canada e disputerà le qualifiche, mentre la MotoGP, impegnata in Germania, oltre alle prove ufficiali sarà protagonista anche con la sprint race. Prosegue anche l’Us Open di golf con la sua terza giornata. Di seguito, il palinsesto completo dello sport in tv della giornata di sabato 17 giugno.