Sport in tv oggi venerdì 3 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 3 novembre 2023. Torna la Serie A con l’anticipo tra Bologna e Lazio, ma il calcio è anche quello estero più quello di Serie C. Il tennis come sempre ci tiene compagnia con il Masters 1000 di Parigi Bercy dalla mattina fino a tarda sera. Dalle 23:00 in poi spazio alle donne con le WTA Finals da Cancun. Torna in pista anche la Formula 1 dal Brasile.