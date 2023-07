Sport in tv oggi, venerdì 28 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di oggi, venerdì 28 luglio, sarà ricca di eventi sportivi. Sesta giornata per il nuoto in vasca a Fukuoka con Simona Quadarella impegnata nella notte nelle batterie degli 800 stile libero e la 4×200 stile uomini a caccia della finale mondiale. Si apre il weekend di Formula 1 a Spa con la notizia dell’addio di Mekies in Ferrari per provare a dare uno scossone a un’annata al momento piuttosto negativa. Proseguono il 250 di Umago e il 500 di Amburgo con i quarti di finale e anche il Mondiale femminile di calcio con Argentina-Sudafrica, Inghilterra-Danimarca e Cina-Haiti.