Sport in tv oggi, venerdì 20 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

E’ tutto pronto per una nuova giornata sportiva: ecco la programma completa di tutti gli eventi previsti venerdì 20 gennaio 2023. Tra la notte e la mattinata italiana proseguono i match dell’Austrialian Open, con in campo Jannik Sinner per il suo match di terzo turno contro l’ungherese Fucsovics. In mattinata anche sport invernali, con le due discese da Cortina e Kitzbuhel. Torna la Bundesliga dopo più di due mesi di stop, con subito il big match tra Bayern Monaco e RB Lipsia. In campo anche la Serie B con Palermo-Bari, derby del Sud che promette spettacolo e scintille al ‘Barbera’. Ecco il programma completo della giornata di venerdì 20 gennaio.