Il programma e gli orari dello sport in tv per la giornata di venerdì 17 febbraio 2023. Ancora calcio, dopo le coppe europee torna la Serie A con l’anticipo che vedrà in campo il Napoli opposto al Sassuolo fuori casa. I Mondiali di sci alpino continuano con il gigante maschile, così come proseguono i tornei tennistici della settimana. Ecco il programma completo di oggi.