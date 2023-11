Sport in tv oggi sabato 4 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 4 novembre. Una giornata tutta da vivere dietro lo schermo per seguire gli eventi più interessanti. Occhi puntati naturalmente sul Masters 1000 di Parigi-Bercy, oltre che sulle Wta Finals di Cancun. Grande attesa anche per gli Europei di judo. Oltre che sui motori, con la Sprint Race in Brasile di F1. Grande attesa per il calcio con Atalanta-Inter e Milan-Udinese, ma c’è spazio anche per volley e basket nel ricco menu sportivo.