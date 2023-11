Sport in tv oggi sabato 25 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 25 novembre 2023. Riflettori puntati naturalmente su Malaga, dove andrà in scena la semifinale Italia-Serbia di Coppa Davis. Nuovo capitolo per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in attesa di capire le altre scelte del capitano Filippo Volandri. Ma il menu è ricchissimo. A partire da Aberdeen, dove andrà in scena la finale degli Europei di curling con Constantini e compagni protagoniste. Poi sci di fondo, biathlon, sci alpino, combinata nordica. Oltre ai motori con il sabato di motori tra MotoGP e F1. Senza dimenticare naturalmente gli anticipi della Serie A, con Salernitana-Lazio, Milan-Fiorentina e Atalanta-Napoli su tutte.