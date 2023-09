Sport in tv oggi sabato 16 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di oggi, sabato 16 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Prosegue la Coppa Davis con il big match tra Italia e Cile, non prima delle 15. A prendersi la scena sarà la finale degli Europei 2023 di volley maschile tra l’Italia di Ferdinando De Giorgi e la Polonia. Per quanto riguarda il calcio occhi puntati sul derby della Madonnina tra Inter e Milan, ma spazio anche a Juventus-Lazio e Napoli-Genoa, senza dimenticare Serie B, Serie C e campionati esteri. La Vuelta giunge alla sua penultima tappa, mentre a Singapore vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Formula 1.